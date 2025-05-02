В Волгограде скончался пострадавший в ДТП водитель катафалка

Напомним, что ДТП произошло сегодня в 05−47 час. в Дзержинском районе на проспекте Жукова, где в это время почти не было машин. По данным ГУ МВД России по региону, напротив дома 10 «б» по пр. Жукова водитель «УАЗ» не справился с управлением и совершил наезд на ограждение подземного пешеходного перехода с последующим опрокидыванием.