Мошенники звонят красноярцам под видом следователей СК. И не только красноярцам — такие звонки фиксируются по всей стране. Представляются по форме, даже называют гражданина по имени-отчеству (да, и такое возможно, если у них имеются, например, украденные данные телефонных компаний). А потом сообщают, что заведено уголовное дело.
Могут даже прислать копии документов, чтобы заставить поверить в происходящее. И вот, когда чувствуют, что жертва напугана, переходят ко второй части своего замысла. Всё сводится к тому, что человека убеждают перевести деньги на якобы безопасный счет. Или взять кредит в банке, а потом перевести.
Зачастую мошенники представляются высокопоставленными сотрудниками СК, руководителями структур. Разговор ведут в агрессивной форме, на повышенных тонах — так они пытаются оказать эмоциональное воздействие, запугать и заставить нервничать. Нередко в разговоре используют фамилии и должности тех сотрудников, которые часто выступают по телевидению с комментариями по уголовным делам.
Главный способ защитить себя — не доверять. Все вопросы с правоохранителями решаются в очном порядке, а не по телефону. И уже тем более не по мессенджеру. И как только заходит речь о деньгах, нужно сразу же положить трубку.