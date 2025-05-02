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В Бодайбо четыре человека пострадали в массовом ДТП

В аварии погиб 36-летний пассажир «Тойота Чайзер».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Страшное ДТП произошло в Бодайбо. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции области, на улице Урицкого столкнулись четыре авто. Известно, что один человек погиб, ещё четверо пострадали.

— По предварительной информации, 36-летний водитель «Тойота Чайзер» допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя автомашинами, — поделились инспекторы.

Сейчас на месте аварии работают оперативники. Уже удалось выяснить, что водитель японской иномарки в марте 2025 года был лишен водительских прав.