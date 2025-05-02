Троих осудили за попытку дать взятку в Жамбылской области

«У. А. С. и К., осознавая незаконность действий, совершаемых подсудимыми, обратились с заявлением в антикоррупционную службу по Жамбылской области по факту предложения взятки в особо крупном размере. Таким образом, преступление осужденных М. и Т. не было доведено до конца, по не зависящим от них обстоятельствам», — отметили в пресс-службе.