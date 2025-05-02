Троих осудили за попытку дать взятку в Жамбылской области

«Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Жамбылской области рассмотрено уголовное дело в отношении троих подсудимых — М., Т. И У. Подсудимые М. и Т. обвинялись в даче взятки должностному лицу, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (часть 4 статьи 367 УК), а У. в посредничестве во взяточничестве (часть 1 статьи 368 УК)», — говорится в сообщении.
Судом установлено, что в марте 2024 года М. и Т. попытались передать Т90,2 млн руководителю КГУ «Отдел финансов города Тараз» за получение табачной продукции — 2 тыс. коробок (примерно 1 млн пачек сигарет), подлежащей уничтожению по приговору суда. При этом действовали через посредника — У., главного специалиста ДГД по Жамбылской области. Деньги передавались через сотрудника отдела финансов.
Передача средств проходила под контролем антикоррупционной службы.
«У. А. С. и К., осознавая незаконность действий, совершаемых подсудимыми, обратились с заявлением в антикоррупционную службу по Жамбылской области по факту предложения взятки в особо крупном размере. Таким образом, преступление осужденных М. и Т. не было доведено до конца, по не зависящим от них обстоятельствам», — отметили в пресс-службе.
Суд признал вину всех троих. М. получил 10 лет лишения свободы, Т. — девять лет (с учетом возраста и состояния здоровья), У. — три года. Всем назначено пожизненное лишение права занимать определенные должности. Т. и У. взяты под стражу в зале суда.