В Самарской области Granta вылетела в кювет, пострадавший водитель в больнице

Всего же в первый майский день сотрудники ГИБДД зафиксировали 336 нарушений правил дорожного движения. Среди них были выявлены случаи неправомерной тонировки стекол автомобилей — всего выявлено 52 таких случая. Регистрация показала наличие пяти аварий, в результате которых пострадали семеро человек.