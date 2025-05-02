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В Самарской области Granta вылетела в кювет, пострадавший водитель в больнице

В ночь на первое мая в Кинель-Черкасском районе Самарской области на трассе между поселениями Урал и Муханово произошло ДТП.

В ночь на первое мая в Кинель-Черкасском районе Самарской области на трассе между поселениями Урал и Муханово произошло ДТП.

По предварительным данным, около полуночи автомобиль марки LADA Granta под управлением 47-летнего водителя направлялся из Красного Яра в сторону Отрадного.

Нарушив установленные правила размещения машины на дороге, водитель потерял управление, съехал в кювет и перевернулся. Пострадавший водитель доставлен в медицинское учреждение.

Еще одно происшествие случилось днем первого мая в Автозаводском районе Тольятти. Здесь 38-летний автомобилист, управляя автомобилем Pontiac Vibe, совершил наезд на пешехода на улице Коммунальная. Потерпевший, которому исполнилось 36 лет, получил травмы, однако остался дома под наблюдением врачей.

Всего же в первый майский день сотрудники ГИБДД зафиксировали 336 нарушений правил дорожного движения. Среди них были выявлены случаи неправомерной тонировки стекол автомобилей — всего выявлено 52 таких случая. Регистрация показала наличие пяти аварий, в результате которых пострадали семеро человек.

Сотрудники полиции обращают особое внимание на поведение пешеходов: в указанный день было зафиксировано пять фактов несоблюдения ими Правил дорожного движения.

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