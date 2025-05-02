В Перми из окна многоэтажки выпала 11-летняя девочка

Ранее в посёлке Гамово 17-летняя девушка пережила падение с девятого этажа — её оглушил ударом по голове и сбросил с балкона парень, который после этого погиб сам. Врачи признавались, что такие травмы видят редко, однако пострадавшая не только выжила, но и успешно занимается реабилитацией.