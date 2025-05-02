В Перми из окна многоэтажки выпала 11-летняя девочка

В Перми из окна многоэтажного дома выпала 11-летняя девочка, сообщает Properm.
По информации издания, происшествие было ещё 30 апреля. Девочка выпала с четвёртого этажа одного из домов жилого комплекса «Гулливер» в центре Перми. Она выжила, однако больше суток находилась в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.
По данным Properm, следователи проводят проверку обстоятельств случившегося. Официально в Министерстве здравоохранения Пермского края и СУ СКР по Пермскому краю информацию пока не прокомментировали.
Ранее в посёлке Гамово 17-летняя девушка пережила падение с девятого этажа — её оглушил ударом по голове и сбросил с балкона парень, который после этого погиб сам. Врачи признавались, что такие травмы видят редко, однако пострадавшая не только выжила, но и успешно занимается реабилитацией.