В Нижнем Тагиле два подростка на питбайке устроили ДТП и получили травмы

Серьезные травмы юные экстремалы могли получить из-за того, что оба ехали без шлема и защитной экипировки. 22-летний водитель LADA травм не получил. Но из-за того, что сел за руль без прав, в его отношении составили административные протоколы по ч.1.ст.12.7 КоАП РФ, ч.2.ст. 12.37 КоАП РФ, ч.1.ст. 12.5 КоАП РФ.