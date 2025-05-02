В Нижнем Тагиле два подростка на питбайке устроили ДТП и получили травмы

В Нижнем Тагиле 14-летний подросток на питбайке столкнулся с легковушкой LADA. Авария произошла вечером 1 мая на улице Гайдара, сообщают в Госавтоинспекции по Свердловской области. Оба участника ДТП были без прав.
По данным ГАИ, школьник ехал на питбайке с пассажиром. Он попытался проехать на главную дорогу, игнорируя знаки приоритета. Но в итоге врезался в автомобиль.
— В результате происшествия подросток-мотоциклист и его сверстник-пассажир с травмами головы, переломами доставлены в ближайшее медучреждение, — сообщили в Госавтоинспекции.
Серьезные травмы юные экстремалы могли получить из-за того, что оба ехали без шлема и защитной экипировки. 22-летний водитель LADA травм не получил. Но из-за того, что сел за руль без прав, в его отношении составили административные протоколы по ч.1.ст.12.7 КоАП РФ, ч.2.ст. 12.37 КоАП РФ, ч.1.ст. 12.5 КоАП РФ.
— По факту происшествия Госавтоинспекция проводит проверку, в рамках которой будет организован выход в учебную организацию, по месту обучения ребенка, в целях проведения комиссионного обследования на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах, — уточнили в ГАИ.
Кроме того, информация об аварии направлена и в подразделение по делам несовершеннолетних. Будет решаться вопрос о привлечении родителей подростков за ненадлежащее исполнение ими обязанностей по воспитанию ребенка.