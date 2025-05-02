В Самарской области водитель на скорости вылетел в кювет

В Кинель-Черкасском районе произошла серьезная авария. На трассе «Урал — Муханово» пострадал водитель легкового автомобиля, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
— Дорожное происшествие зафиксировали в четверг, 1 мая, на 41 км трассы. В 23:53 водитель легкового автомобиля «Lada Granta» ехал со стороны села Красный Яр в направлении города Отрадный. Во время движения водитель нарушил правила расположения транспортного средства, — отметили в сообщении.
В результате машина на скорости вылетела в кювет и перевернулась. Водитель получил травму, его госпитализировали с места происшествия в медицинское учреждение. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.