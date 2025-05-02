В Самарской области водитель на скорости вылетел в кювет

— Дорожное происшествие зафиксировали в четверг, 1 мая, на 41 км трассы. В 23:53 водитель легкового автомобиля «Lada Granta» ехал со стороны села Красный Яр в направлении города Отрадный. Во время движения водитель нарушил правила расположения транспортного средства, — отметили в сообщении.