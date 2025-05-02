17-летний студент нефтекамского колледжа, чтобы подзаработать, стал наркокурьером

Инцидент произошел на лестничной площадке многоэтажки на улице Социалистической. При задержании у уроженца Янаульского района изъяли 22 пакетика с порошкообразным веществом, которое экспертиза идентифицировала как синтетический наркотик. В телефоне подростка обнаружили фотографии с адресами других тайников, где позже нашли дополнительные упаковки с запрещенными веществами. Общий вес изъятых наркотиков превысил десять граммов.