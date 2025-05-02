17-летний студент нефтекамского колледжа, чтобы подзаработать, стал наркокурьером

В Башкирии сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД Нефтекамска задержали 17-летнего студента местного колледжа, подозреваемого в распространении запрещенных веществ. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел на лестничной площадке многоэтажки на улице Социалистической. При задержании у уроженца Янаульского района изъяли 22 пакетика с порошкообразным веществом, которое экспертиза идентифицировала как синтетический наркотик. В телефоне подростка обнаружили фотографии с адресами других тайников, где позже нашли дополнительные упаковки с запрещенными веществами. Общий вес изъятых наркотиков превысил десять граммов.
Согласно предварительным данным, молодой человек нашел в интернете предложение о подработке курьером. После внесения пятитысячного залога ему предоставили координаты оптового тайника в Нефтекамске. За первую партию закладок он получил такую же сумму. При повторной попытке заработать студент был задержан полицией.
Материалы по факту покушения на сбыт наркотических средств переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
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