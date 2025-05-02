Обвиняемый в экстремизме заочно приговорен к 18 годам лишения свободы

По совокупности преступлений (Сергею — Sputnik) Беспалову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет со штрафом в размере одной тысячи базовых величин (42 тысячи рублей).
Процесс состоялся в Минском областном суде в заочной форме, то есть в порядке специального производства.
При этом соблюдены общие правила судебного разбирательства.
Беспалова признали виновным в заговоре для захвата государственной власти в Беларуси неконституционным путем, а также в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Признан он и виновным в публичных призывах к захвату госвласти, в клевете и публичном оскорблении президента и других преступлениях.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Ранее, в 2021 году суд Железнодорожного района Гомеля признал Telegram-канал «МАЯ КРАIНА БЕЛАРУСЬ», а также связанный с ним канал «Я ВЫХОЖУ / МКБ» экстремистскими. В 2023-м список экстремистских пополнили и два аккаунта в Tik-Tok, тоже связанных с «МАЯ КРАIНА БЕЛАРУСЬ».
МВД, в свою очередь, признало группы граждан, которые объединились в этих каналах (то есть стали подписчиками) экстремистскими формированиями.
Сам Беспалов уже более 10 лет находится за пределами Беларуси. Согласно открытым источникам, с 2020 по 2023 годы он проживал в Киеве.