Обвиняемый в экстремизме заочно приговорен к 18 годам лишения свободы

Ранее, в 2021 году суд Железнодорожного района Гомеля признал Telegram-канал «МАЯ КРАIНА БЕЛАРУСЬ», а также связанный с ним канал «Я ВЫХОЖУ / МКБ» экстремистскими. В 2023-м список экстремистских пополнили и два аккаунта в Tik-Tok, тоже связанных с «МАЯ КРАIНА БЕЛАРУСЬ».