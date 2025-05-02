В Омской области два ребенка утонули на озере

«По данным следствия, около 14 часов 1 мая мальчики ушли из дома и не вернулись, в связи с чем родители обратились в правоохранительные органы. Вечером во время поиска детей, проводимого совместно сотрудниками СК, УМВД и МЧС, на берегу озера была обнаружена перевернутая старая деревянная лодка, а рядом с ней детский сапожок. Позднее в озере были найдены тела мальчиков», — сообщили в пресс-службе.