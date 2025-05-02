В Омской области два ребенка утонули на озере

ОМСК, 2 мая — РИА Новости. Два брата, 10 и 7 лет, утонули на озере в Омской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК России.
Несчастный случай произошел днем 1 мая около села Слободчики Усть-Ишимского района Омской области. На озере Большой Бурень утонули два маленьких брата.
«По данным следствия, около 14 часов 1 мая мальчики ушли из дома и не вернулись, в связи с чем родители обратились в правоохранительные органы. Вечером во время поиска детей, проводимого совместно сотрудниками СК, УМВД и МЧС, на берегу озера была обнаружена перевернутая старая деревянная лодка, а рядом с ней детский сапожок. Позднее в озере были найдены тела мальчиков», — сообщили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Причиной смерти стала асфиксия.
«Десятилетний утонул в свой день рождения, в семье есть еще старшая сестра 2009 года рождения. Семья характеризуется положительно. Уголовное дело по статье “убийство” было возбуждено в связи с тем, что мальчиков долго не могли найти. Оно будет переквалифицировано в “причинение смерти по неосторожности”, — добавили в пресс-службе ведомства.
Следователи проводят допросы, выясняются все обстоятельства случившегося.