Более 300 детей укусили клещи с начала сезона в Новосибирской области

Ведомство напоминает о необходимости вакцинации, особенно для детей, которую следует завершить за две недели до посещения опасных зон. Специалисты также рекомендуют соблюдать меры предосторожности: носить светлую плотную одежду, использовать репелленты и проводить регулярные осмотры. При обнаружении клеща необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.