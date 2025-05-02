Более 300 детей укусили клещи с начала сезона в Новосибирской области

В Новосибирской области резко возросло количество пострадавших от укусов клещей. Особую тревогу вызывает тот факт, что из 904 обратившихся за медицинской помощью 330 случаев приходится на детей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Наиболее опасными территориями стали Искитимский район (125 укусов), Новосибирский район (95 случаев) и Тогучинский район (80 обращений). Несмотря на значительное количество укусов, случаи заболеваний клещевыми инфекциями пока не зарегистрированы.
Ведомство напоминает о необходимости вакцинации, особенно для детей, которую следует завершить за две недели до посещения опасных зон. Специалисты также рекомендуют соблюдать меры предосторожности: носить светлую плотную одежду, использовать репелленты и проводить регулярные осмотры. При обнаружении клеща необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.