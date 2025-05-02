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Пьяные ранее судимые мужчины устроили гоп-стоп на улицах Уфы

Двое уфимцев стали жертвами уличного грабежа.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе задержали двух подозреваемых уличным грабежах. Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, жертвами злоумышленников стали двое горожан, которые с разницей в час обратились в полицию с заявлениями о нападении.

Согласно показаниям потерпевших, на улице к ним подошли двое агрессивных мужчин. Во дворе дома на улице 50-летия Октября у 47-летнего уфимца преступники силой отобрали мобильный телефон, наушники и две тысячи рублей. Чуть позже на улице Кирова аналогичным образом пострадал 34-летний мужчина, лишившийся телефона.

Были задержаны двое местных жителей 32 и 33 лет, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности. На допросе они во всем признались, объяснив свои поступки тем, что были пьяны.

Все похищенные вещи, включая телефоны и наушники, были возвращены законным владельцам. Против злоумышленников завели уголовное дело по статье «Грабеж», которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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