На Украине поймали маньяка: им оказался гражданин Узбекистана

Как установило следствие, преступник входил в доверие к людям, зачастую общался с ними, распивал алкоголь, а затем, когда жертвы теряли бдительность — душил или забивал камнями, после чего завладевал их имуществом. Главное, что им двигало — это желание убивать, а не кража ценностей. Самой «ценной» вещью, которую он похитил, оказался мобильный телефон стоимостью 40 долларов и 5000 гривен (около 125 долларов) наличными.