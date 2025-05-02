На Украине поймали маньяка: им оказался гражданин Узбекистана

Серия убийств длиной в шесть лет
С 2018 по 2024 год злоумышленник убил 11 человек, среди которых — восемь граждан Украины, а также граждане Узбекистана, Литвы и Грузии. Его жертвами становились мужчины и женщины в возрасте от 35 до 81 года.
Как установило следствие, преступник входил в доверие к людям, зачастую общался с ними, распивал алкоголь, а затем, когда жертвы теряли бдительность — душил или забивал камнями, после чего завладевал их имуществом. Главное, что им двигало — это желание убивать, а не кража ценностей. Самой «ценной» вещью, которую он похитил, оказался мобильный телефон стоимостью 40 долларов и 5000 гривен (около 125 долларов) наличными.
Один из пострадавших чудом выжил — преступник ударил его по голове камнями и попытался добить в гаражах, однако был спугнут жильцами соседнего дома. Потерпевший выжил, но получил непоправимый вред здоровью.
Как его задержали
Убийцу удалось задержать в начале 2024 года — после расправы над продавщицей цветочного магазина. Сначала он вошёл к женщине в доверие, разбив витрину соседнего киоска и предложив помочь отремонтировать. Позже, в период комендантского часа, он вернулся и, как зафиксировала камера наблюдения, нанёс жертве 34 ножевых ранения, похитил деньги и золотые украшения.
В течение суток оперативники отследили перемещения подозреваемого и задержали его. На допросе он признался в убийстве продавщицы и сам рассказал о других преступлениях.
Психиатрическая экспертиза подтвердила, что обвиняемый осознавал свои действия и последствия, когда совершал убийства. В результате суд приговорил его к пожизненному заключению.