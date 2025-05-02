Двое детей пострадали в результате тяжелой дорожной аварии на трассе под Колтушами

В результате ДТП водитель Chery был госпитализирован с различными травмами, его состояние оценивается медиками как удовлетворительное. Также в аварии пострадали двое детей 2016 и 2018 годов рождения, находившиеся в салоне китайской иномарки. Одного ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии, другого — в удовлетворительном.