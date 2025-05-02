Лишать свободы на 6 лет будут за передачу банковской карты

В статью Уголовного кодекса, регулирующую незаконные операции с платежными средствами, предлагается внести изменения. Если человек передает свою банковскую карту за деньги, его могут оштрафовать на сумму от 100 до 300 тысяч рублей или в размере дохода за период от трех месяцев до года. Альтернативные наказания включают обязательные работы (до 480 часов), исправительные работы (до двух лет) или ограничение свободы (до двух лет). Такое же наказание ждет и клиентов банков, которые совершают незаконные операции с картами по чьей-то указке или в чужих интересах.
Для тех, кто не является клиентом банка, но оформил карту и передал ее злоумышленникам, предусмотрено более строгое наказание. За приобретение или передачу карты из корыстных побуждений лицами, не имеющими отношения к банку, предусмотрены штрафы от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, принудительные работы на срок до четырех лет, лишение свободы до шести лет с возможностью штрафа от 100 до 500 тысяч рублей или в размере дохода за год-два.
За незаконное использование чужих банковских карт или электронных кошельков могут назначить принудительные работы на срок до пяти лет со штрафом от 300 тысяч до 1 миллиона рублей (или в размере дохода за год-три) либо лишение свободы на срок до шести лет с аналогичным штрафом или без него, а также ограничение свободы на срок до двух лет.