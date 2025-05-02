Лишать свободы на 6 лет будут за передачу банковской карты

В статью Уголовного кодекса, регулирующую незаконные операции с платежными средствами, предлагается внести изменения. Если человек передает свою банковскую карту за деньги, его могут оштрафовать на сумму от 100 до 300 тысяч рублей или в размере дохода за период от трех месяцев до года. Альтернативные наказания включают обязательные работы (до 480 часов), исправительные работы (до двух лет) или ограничение свободы (до двух лет). Такое же наказание ждет и клиентов банков, которые совершают незаконные операции с картами по чьей-то указке или в чужих интересах.