Мужчина из Уфимского района потерял 2,5 миллиона рублей в инвестиционной афере

В полицию Уфимского района Башкирии обратился 47-летний житель села Октябрьский, ставший жертвой финансовых мошенников. Как сообщили в пресс-службе МВД республики, в конце прошлого месяца мужчине начали поступать звонки и сообщения от человека, представившегося финансовым консультантом.
Злоумышленник убедил потерпевшего зарегистрироваться на поддельной брокерской площадке и перевести первоначальный взнос. Когда мужчина внес первые средства, мошенник уговорил его увеличить сумму вложений «для получения большей прибыли». В результате уфимец перечислил более 2,5 миллионов рублей своих сбережений.
Потерпевший попытался вывести «заработанные» средства, но связь с «консультантом» внезапно прервалась. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
В МВД Башкирии призвали граждан быть предельно осторожными при получении по телефону или в мессенджерах предложений о «выгодных инвестициях».
— Вы можете стать жертвой мошенников! Будьте бдительны! Берегите себя и свои сбережения! — заявили в ведомстве.
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