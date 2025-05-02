Новое массовое захоронение жертв нацистов найдено под Петербургом

В выявленных фашистских документах от декабря 1941 года указано: «Часть больных — лежачие, часть свободно ходит по территории, выход с которой никак не закрыт. Когда последние припасы закончатся, больные освободятся. Сохранять явный очаг напряженности в непосредственной близости от зимних передовых позиций и в зоне расположения войск представляется неприемлемым. К тому же обитатели приюта с немецкой точки зрения уже не представляют собой объекты, достойные полноценного существования».