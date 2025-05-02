Новое массовое захоронение жертв нацистов найдено под Петербургом

Поисковые отряды нашли новое массовое захоронение мирных жителей в Ленинградской области. Вероятнее всего, поисковики обнаружили останки женщин-инвалидов из дома для душевно больных в монастыре Макарьевская пустынь в Тосненском районе Ленинградской области.
В декабре 1941 года немецким командованием было принято решение об их уничтожении, как «объектов которые не достойны полноценного существования».
Известно, что начиная с 2022 года поиском тел убитых указанных останков занимался поисковый отряд «Ягуар». А его руководитель Андрей Журавлев описывал это преступление в ходе судебного процесса о признании преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на территории Ленобласти геноцидом народов Советского Союза.
В настоящее время работы ведутся поисковыми отрядами «Иван Сусанин» и поисковыми формированиями Ямало-Ненецкого округа в составе сводной межрегиональной полевой поисковой экспедиции «Любань». Поисковый отряд «Ягуар» ОМИППО «Доблесть» ведёт разведку прилегающей местности с целью выявления аналогичных захоронений.
По полученным данным, к моменту прибытия в район фашистских войск, в конце 1941 года, в бывшем монастыре Макарьевской Пустныни располагался дом для инвалидов — душевно больных женщин, в котором по разным данным содержалось до 300 человек.
В выявленных фашистских документах от декабря 1941 года указано: «Часть больных — лежачие, часть свободно ходит по территории, выход с которой никак не закрыт. Когда последние припасы закончатся, больные освободятся. Сохранять явный очаг напряженности в непосредственной близости от зимних передовых позиций и в зоне расположения войск представляется неприемлемым. К тому же обитатели приюта с немецкой точки зрения уже не представляют собой объекты, достойные полноценного существования».
В январе 1942 года карательный отряд (по некоторым данным состоявший из финнов и эстонцев) забрал у больных все продукты и медикаменты.
За две недели от голода умерло 52 человека, а в начале февраля оставшихся в живых 248 женщин вывезли на поле и расстреляли.
Сейчас поисковики уже обнаружили на месте предполагаемого массового убийства останки нескольких десятков тел.