Ожесточенная драка двух мужчин на проезжей части в Алматы попала на видео

В Telegram-канале Kris_p_almaty_kz опубликовали видео, на кадрах которого зафиксирована драка между двумя мужчинами прямо посреди проезжей части — в момент конфликта рядом проезжают другие автомобили, также слышен громкий детский плач.
На кадрах видно, что один мужчина старается остановить драку. Уточняется, что инцидент произошел по проспекту Назарбаева.
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В пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что по факту конфликта управлением полиции Медеуского района проводится проверка.
"Участники инцидента будут установлены, их действия получат соответствующую правовую оценку. Несмотря на то, что вызовов на пульт 102 не поступало, полицейские отреагировали незамедлительно.
Полиция призывает граждан соблюдать нормы закона и общепринятые правила поведения в обществе, не поддаваться эмоциям и в любой конфликтной ситуации действовать в рамках правового поля", — сказано в сообщении.