Рядом с парламентом крупный пожар: В Кишинёве горит здание, в котором располагался известный ресторан

Днем 2 мая в центре Кишинева произошел пожар. Возгорание случилось по адресу Мария Чеботари, 37. Источники сообщают, что пожар возник в подсобных помещениях, которые находятся за заброшенным кафе, бывшим когда-то культовым у кишиневцев.
По информации ГИЧС загорелась крыша ресторана. Для ликвидации пожара были задействованы девять экипажей пожарных и спасателей, а также создан штаб для координации действий.
В настоящее время спасатели продолжают работать на месте, чтобы локализовать и потушить огонь. На данный момент жертв не зафиксировано.
Обновлено 2 мая в 15.19. Пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу:
— На месте возгорания пожарные установили, что горит крыша одного из ресторанов. Пожарные работают над ликвидацией возгорания. Пожар под контролем и, практически, нет риска распространения огня на другие объекты.
Никто не пострадал. Люди самостоятельно эвакуировались до приезда пожарных и спасателей. Причины возгорания будут сообщены позже, после проведения соответствующего расследования.