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В Волгодонском районе произошло два пожара из-за неисправной проводки

Два пожара за день: под Ростовом из-за неисправной проводки сгорели дом и квартира.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонском районе произошло два пожара из-за неисправной проводки. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Спасателям пришлось тушить сразу два возгорания, причиной которых стала неисправная электропроводка. Первый случай произошел в хуторе Потапов, где из-за короткого замыкания загорелась кровля частного дома. Бдительный сосед вовремя вызвал пожарных, и два расчета МЧС оперативно справились с огнем на площади 45 кв.м.

В тот же день в городе Волгодонске на улице Гагарина задымился оставленный без присмотра телевизор. К счастью, пожарные быстро ликвидировали возгорание на трех квадратных метрах, но хозяевам теперь предстоит дорогостоящий ремонт.

Специалисты напоминают регулярно проверять состояние проводки, не оставлять включенные электроприборы без присмотра, следить за исправностью розеток и выключателей, а при первых признаках неисправности вызвать электрика.

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