В Волгодонском районе произошло два пожара из-за неисправной проводки. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Спасателям пришлось тушить сразу два возгорания, причиной которых стала неисправная электропроводка. Первый случай произошел в хуторе Потапов, где из-за короткого замыкания загорелась кровля частного дома. Бдительный сосед вовремя вызвал пожарных, и два расчета МЧС оперативно справились с огнем на площади 45 кв.м.
В тот же день в городе Волгодонске на улице Гагарина задымился оставленный без присмотра телевизор. К счастью, пожарные быстро ликвидировали возгорание на трех квадратных метрах, но хозяевам теперь предстоит дорогостоящий ремонт.
Специалисты напоминают регулярно проверять состояние проводки, не оставлять включенные электроприборы без присмотра, следить за исправностью розеток и выключателей, а при первых признаках неисправности вызвать электрика.
Подпишись на нас в Telegram.