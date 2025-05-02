«Простите нас, мы больше так не будем». Стали известны подробности инцидента в Сурхандарье, где женщины напали на инспекторов ДПС

«Я никому не советую поступать так, как я. Я сожалею. Не сдержалась, втянулась в конфликт и повела себя неправильно. Прошу прощения у сотрудников и всего общества. Надеюсь, никто больше не повторит мою ошибку», — отметила одна из задержанных женщин.