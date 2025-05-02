«Простите нас, мы больше так не будем». Стали известны подробности инцидента в Сурхандарье, где женщины напали на инспекторов ДПС

События произошли 1 мая в городе Денау Сурхандарьинской области. Как сообщили в МВД, два инспектора патрульной службы остановили автомобиль Lacetti, водитель которого нарушил правила проезда перекрёстка и создал помеху другим участникам движения.
Инспектор попытался разъяснить водителю суть нарушения и потребовал предъявить документы. Однако 36-летний мужчина отказался подчиняться требованиям и начал сопротивляться.
Когда сотрудники приняли решение эвакуировать автомобиль на штрафстоянку, водитель вызвал на место супругу, родственников и других знакомых. Прибывшие начали конфликтовать с инспекторами, один из мужчин повалил сотрудника на землю, причинил ему телесные повреждения и повредил нагрудную камеру.
Инспекторы до последнего пытались урегулировать ситуацию до прибытия подкрепления. Однако конфликт продолжал обостряться. На место была вызвана следственно-оперативная группа.
По факту происшествия прокуратура Денауского района возбудила уголовное дело по статье 277 УК («Хулиганство»). Все участники были задержаны и заключены под стражу в процессуальном порядке. Позднее задержанные признали свою вину и выразили раскаяние.
«Я никому не советую поступать так, как я. Я сожалею. Не сдержалась, втянулась в конфликт и повела себя неправильно. Прошу прощения у сотрудников и всего общества. Надеюсь, никто больше не повторит мою ошибку», — отметила одна из задержанных женщин.
МВД также сообщило, что лица, которые сняли и намеренно распространили видео с искажённым содержанием, вводящим в заблуждение и дискредитирующим сотрудников органов внутренних дел, будут привлечены к ответственности по статье 195−2 Кодекса об административной ответственности — «Распространение изображений правоохранителей с целью их дискредитации».