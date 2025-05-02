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Кражу на 40 млн тенге раскрыли полицейские в Акмолинской области

В Егиндыкольском районе полицейские раскрыли крупную кражу запчастей от комбайнов на сумму почти 40 млн тенге. По подозрению в преступлении задержаны трое местных жителей в возрасте 25, 30 и 35 лет, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Polisia.kz

Установлено, что кража происходила в течение полугода — с ноября прошлого года по апрель текущего — с территории одного из местных ТОО. В зимний период один из подозреваемых вывез запчасти на санях, а позже с помощью сообщников продал их скупщику в Атбасарском районе.

говорится в сообщении

Благодаря слаженной работе криминальной полиции и спецподразделений все похищенное имущество удалось вернуть. Запчасти изъяты и приобщены к материалам уголовного дела. Следствие продолжается. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Дело находится на контроле руководства департамента полиции.