Кражу на 40 млн тенге раскрыли полицейские в Акмолинской области

Установлено, что кража происходила в течение полугода — с ноября прошлого года по апрель текущего — с территории одного из местных ТОО. В зимний период один из подозреваемых вывез запчасти на санях, а позже с помощью сообщников продал их скупщику в Атбасарском районе.
Благодаря слаженной работе криминальной полиции и спецподразделений все похищенное имущество удалось вернуть. Запчасти изъяты и приобщены к материалам уголовного дела. Следствие продолжается. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Дело находится на контроле руководства департамента полиции.