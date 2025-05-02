Кражу на 40 млн тенге раскрыли полицейские в Акмолинской области

Установлено, что кража происходила в течение полугода — с ноября прошлого года по апрель текущего — с территории одного из местных ТОО. В зимний период один из подозреваемых вывез запчасти на санях, а позже с помощью сообщников продал их скупщику в Атбасарском районе.