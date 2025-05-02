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На севере Волгограда вспыхнула квартира в 62-летнем жилом доме

Пожарные расчеты 2 мая потушили возгорание в квартире на верхнем этаже многоквартирного дома 1963 года постройки в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщает V102.RU.

Источник: Жесть Волгограда / t.me

Как сообщают очевидцы, борьба с огнем велась в жилом доме на ул. Дзержинского, 3, где из окна на верхнем этаже выбивались языки пламени.

В ГУ МЧС России по региону уточнили, что тревожный вызов о пожаре в Тракторозаводском районе поступил на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 15:10.

— В одной из комнат многоквартирного дома горели домашние вещи на площади 20 кв.м. Пожарные подразделения 1-й пожарной-спасательной части ликвидировали горение в 15:41, — рассказали в ведомстве.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.