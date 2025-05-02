Во Франции таинственно исчез дальнобойщик из Молдовы: Развернута масштабная поисковая операция

Во Франции ищут пропавшего молдавского водителя.
В департаменте Алье развернулась масштабная поисковая операция. Более полусотни сотрудников полиции, спасателей и жандармов брошены на поиски 27-летнего Кристиана Стратана, водителя грузовика из Молдовы.
Он таинственно исчез вечером 28 апреля. Власти ищут любые зацепки, чтобы установить местонахождение молодого человека.
Полгода назад он устроился дальнобойщиком в Португалии и выполнял международные рейсы. Последний раз Кристиана видели в департаменте Франции Алье, пишет ziua.md.
«В день исчезновения он делал обязательную остановку для отдыха в районе коммуны Пьерфит-Сюр-Луар (департамент Алье), примерно в 300 км к юго-востоку от Парижа. Он ехал из Португалии в Италию, когда связь с ним полностью оборвалась», — сообщили в группах Facebook сообществ граждан Молдовы во Франции.
На момент исчезновения он был одет в серую футболку, серые шорты и чёрные кроссовки. Рост Кристиана — 176 см, у него карие глаза и заметные татуировки на лице.
Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят связаться с семьёй по номерам: +351 969 666 994 (Португалия) или +373 602 43989 (Республика Молдова).
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