Во Франции таинственно исчез дальнобойщик из Молдовы: Развернута масштабная поисковая операция

«В день исчезновения он делал обязательную остановку для отдыха в районе коммуны Пьерфит-Сюр-Луар (департамент Алье), примерно в 300 км к юго-востоку от Парижа. Он ехал из Португалии в Италию, когда связь с ним полностью оборвалась», — сообщили в группах Facebook сообществ граждан Молдовы во Франции.