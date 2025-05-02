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Семилетний мальчик из Челябинска протаранил чужое авто на парковке

На видео, которое попало на камеры «Интерсвязи», автомобиль Opel двигается сначала вперед, задев ограждение, а потом сдает назад и задевает Honda Civic. По данным телеграм-канала «Агентство чрезвычайных новостей», инцидент произошел на парковке у дома № 105 по улице Университетская Набережная.

После этого мальчик вышел из автомобиля, осмотрел повреждения на капоте и бампере. Известно, что юного гонщика одного в машине оставил отец, который ненадолго отлучился в магазин. Как сообщает журналист агентства, в полицию обращений по этому поводу не поступало. По словам свидетелей, отец ребенка, вернувшийся из магазина, посадил мальчика в автомобиль и уехал.