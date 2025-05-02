Семилетний мальчик из Челябинска протаранил чужое авто на парковке

После этого мальчик вышел из автомобиля, осмотрел повреждения на капоте и бампере. Известно, что юного гонщика одного в машине оставил отец, который ненадолго отлучился в магазин. Как сообщает журналист агентства, в полицию обращений по этому поводу не поступало. По словам свидетелей, отец ребенка, вернувшийся из магазина, посадил мальчика в автомобиль и уехал.