После этого мальчик вышел из автомобиля, осмотрел повреждения на капоте и бампере. Известно, что юного гонщика одного в машине оставил отец, который ненадолго отлучился в магазин. Как сообщает журналист агентства, в полицию обращений по этому поводу не поступало. По словам свидетелей, отец ребенка, вернувшийся из магазина, посадил мальчика в автомобиль и уехал.
Семилетний мальчик из Челябинска протаранил чужое авто на парковке
На видео, которое попало на камеры «Интерсвязи», автомобиль Opel двигается сначала вперед, задев ограждение, а потом сдает назад и задевает Honda Civic. По данным телеграм-канала «Агентство чрезвычайных новостей», инцидент произошел на парковке у дома № 105 по улице Университетская Набережная.