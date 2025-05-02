В Караганде вынесли приговор за зверское убийство продавца

Согласно материалам дела, утром 22 января подсудимый И. пришёл в мини-маркет «Береке» на улице Юности с целью ограбления. Убедившись, что в торговой точке нет других покупателей, он, угрожая продавщице охотничьим ножом, попытался проникнуть за прилавок. Женщина оказала активное сопротивление, в ответ И. нанёс ей множественные ножевые ранения в грудную клетку и брюшную полость. Потерпевшая скончалась на месте. После этого И. похитил из кассы 180 тысяч тенге и скрылся.