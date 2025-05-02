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Мужчина на самокате врезался в припаркованное авто

В Саратове мужчина врезался на самокате в машину и попал в больницу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Саратове произошло дорожное происшествие с участием электросамоката. Вечером 30 апреля 41-летний мужчина, управляя электросамокатом марки KUGOO M4 PRO, врезался в припаркованный автомобиль ВАЗ-2109 во дворе дома на 3-ем Московском проезде. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

— Автомобиль, на который наехал самокатчик, был припаркован, — пишут журналисты телеканала.

В результате столкновения самокатчик получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Точные обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются госавтоинспекторами.