Мужчина на самокате врезался в припаркованное авто

В Саратове произошло дорожное происшествие с участием электросамоката. Вечером 30 апреля 41-летний мужчина, управляя электросамокатом марки KUGOO M4 PRO, врезался в припаркованный автомобиль ВАЗ-2109 во дворе дома на 3-ем Московском проезде. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.