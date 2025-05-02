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В многоквартирном доме в Челябинской области сгорели четыре балкона

В многоквартирном доме в Челябинской области сгорели четыре балкона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло днем 2 мая в городе Аша.

«На улице Нелюбина произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Огонь охватил четыре балкона второго и третьего этажей», — рассказали в пресс-центре регионального Главка МЧС.

Специалистам чрезвычайного ведомство удалось быстро локализовать и ликвидировать открытое горение.

Из квартир самостоятельно эвакуировались 15 взрослых. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причина происшествия — нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.