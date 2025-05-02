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Зто — фейк: в Самарской области опровергли слухи о проблемах с уборкой мусора

В соцсетях появились ложные сообщения от неизвестных анонимов, содержащие неверные данные относительно встречи губернатора Самарской области с жителями региона.

В соцсетях появились ложные сообщения от неизвестных анонимов, содержащие неверные данные относительно встречи губернатора Самарской области с жителями региона.

Согласно фейковой информации, руководитель региона якобы публично высказался, что экологическая обстановка, связанная с отходами, станет хуже вплоть до 12 мая ввиду нехватки оборудования и потребности профильных сотрудников отдохнуть.

Однако подобные заявления не соответствуют истине — губернатор никогда не озвучивал такие комментарии на официальных встречах с гражданами.

Одновременно подчеркнем, что предприятие «Экология» активно ведет уборку мусора согласно ранее утвержденному расписанию.

При обращении к материалам, размещенным онлайн, настоятельно рекомендуем проявлять осторожность и проверять достоверность публикуемых сведений.

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