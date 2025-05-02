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Нашли с пакетом на голове: что известно о загадочной смерти бизнес-коуча на Бали

Российского бизнес-коуча Артема Афонина нашли мертвым в отеле на острове Бали. Молодой человек несколько дней не выходил на связь. Тогда сотрудники отеля заподозрили неладное, администратор заглянул в номер через окно и увидел ужасающую картину. Что известно о бизнес-коуче и его смерти в материале Вечерней Москвы .

Российского бизнес-коуча Артема Афонина нашли мертвым в отеле на острове Бали. Молодой человек несколько дней не выходил на связь. Тогда сотрудники отеля заподозрили неладное, администратор заглянул в номер через окно и увидел ужасающую картину. Что известно о бизнес-коуче и его смерти — в материале «Вечерней Москвы».

Что известно о смерти бизнес-коуча.

Артем Афонин жил на острове Бали в отеле, который расположен в районе Северная Кута. Сотрудники гостиницы забили тревогу, когда Афонин несколько дней подряд не выходил из номера. Один из работников отправился туда и постучал в дверь, однако ему никто не ответил. Тогда администратор решил заглянуть в окно номера на первом этаже и увидел Афонина, лежащего на полу без признаков жизни.

Персонал вызвал сотрудников полиции, и они взломали дверь. Молодой человек был найден мертвым. Его смерть наступила примерно за 12 часов до обнаружения. На голове Афонина был полиэтиленовый пакет, а на шее был затянут ремень, сообщает Telegram-канал Shot. Руки, ноги и лицо были покрыты ссадинами, а из носа и рта вытекла кровь.

В настоящее время ведется расследование. Тело 28-летнего бизнес-коуча направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Чем занимался Артем Афонин.

Молодой человек представлялся в Сети как бизнес-коуч, психолог и предприниматель. Он проводил консультации и вел обучающие курсы. В социальных сетях он делился мыслями о саморазвитии и профессиональном росте.

Дочь шансонье Карата скончалась в Таиланде после недели комы.

В 16 лет он впервые задумался о том, что хочет стать коучем, рассказывал Афонин. Тогда он читал по 50 книг по саморазвитию в год. Его вдохновляли гуру, которые говорили, как надо и как не надо жить. Молодой человек мечтал стать таким, как его кумиры.

— В 22 года я попал к моему учителю и наставнику. Мы вместе работали полгода. И я стал коучем по бизнесу. Маркетинг, продажи, упаковка, финансы. Он много чему меня научил. Тогда у меня было по 60 консультаций в месяц. Это 4 в день по 2 часа каждая. От студентов до владельцев миллиардных компаний. Но я ушел, — делился он.

Афонин решил заниматься психологией. Бизнес был для него как будто «очевидным и очень понятным», а психика человека манила его сильнее. Молодой человек отучился на коуча, а в дальнейшем — на психолога и стал консультировать клиентов. Однако и психология вскоре ему наскучила.

— Надо признаться, что для меня это уже не так интересно, как было в мои 18 лет. Я давно не читал книг по психологии. Редко смотрю видео на эту тему. Знаю ответы на большинство вопросов про психику человека и его поведение, — писал коуч в соцсетях незадолго до смерти.

Молодой человек рассказывал, что планировал полностью изменить сою жизнь и построить высокотехнологичную компанию с небольшой командой или вообще без нее. Коуч обещал, что скоро в его жизни настанут «большие изменения», о которых узнают подписчики.

Его девизом, который он часто озвучивал в своих соцсетях, была фраза: «Живи в кайф каждый день своей жизни».

Еще одна страшная смерть гражданина РФ за границей произошла в марте в Дубае. Модель Марию Ковальчук нашли с жуткими переломами на обочине дороги. До этого девушка праздновала свой день рождения у шейха, а после перестала выходить на связь. Родственники считают, что потерпевшая могла попасть в сексуальное рабство. «Вечерняя Москва» разбиралась в подробностях этой истории.