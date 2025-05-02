Нашли с пакетом на голове: что известно о загадочной смерти бизнес-коуча на Бали

— В 22 года я попал к моему учителю и наставнику. Мы вместе работали полгода. И я стал коучем по бизнесу. Маркетинг, продажи, упаковка, финансы. Он много чему меня научил. Тогда у меня было по 60 консультаций в месяц. Это 4 в день по 2 часа каждая. От студентов до владельцев миллиардных компаний. Но я ушел, — делился он.