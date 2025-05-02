В Петербурге у стрелявшего в квартире изъяли оружие и патроны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. В Петербурге у мужчины, стрелявшего в квартире, изъяли 11 единиц оружия и 7 тыс. патроновю Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в Telegram-канале сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.
По данным управления, сообщение о том, что в квартире на улице Руставели стреляет мужчина, поступило в следственный отдел по Калининскому району. «По предварительным данным, сегодня в ходе семейного конфликта мужчина в состоянии алкогольного опьянения несколько раз выстрелил в сторону своей супруги, которая, опасаясь за свою жизнь, пряталась от него в закрытой комнате, попав по стенам комнат, где также находились несовершеннолетние дети», — говорится в сообщении.
Пострадавших от действий мужчины нет. «В ходе осмотра места происшествия изъято 11 единиц оружия и порядка 7 тыс. патронов к нему», — отметили в управлении.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.