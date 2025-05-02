В Самаре следователи СКР возбудили дело о массовой драке ночью 2 мая

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области инициировано возбуждение уголовного дела после появления сообщений в социальных медиа о крупном конфликте, произошедшем в ночное время суток с 1 на 2 мая текущего года на участке Московского шоссе города Самары.