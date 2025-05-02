В Самаре следователи СКР возбудили дело о массовой драке ночью 2 мая

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области инициировано возбуждение уголовного дела после появления сообщений в социальных медиа о крупном конфликте, произошедшем в ночное время суток с 1 на 2 мая текущего года на участке Московского шоссе города Самары.
Инцидент вызвал общественный резонанс благодаря видеоролику, фиксирующему данное событие.
Руководство ведомства отреагировало оперативно, поручив соответствующим структурам провести проверку и возбудить уголовное производство по статье, предусматривающей ответственность за совершение хулиганских действий.
Александр Воеводин, временно исполняющий обязанности главы управления, лично контролирует ход расследования.
Следственными органами начата активная работа по установлению всех обстоятельств инцидента, определению лиц, принимавших участие в происшествии, а также сбору доказательственной базы для дальнейшего объективного рассмотрения материалов дела.
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