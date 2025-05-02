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В Самарской области в крупном пожаре пострадала 8-летняя девочка

Под Самарой огонь охватил двухквартирный дом.

Источник: ГУ МЧС России по региону

В Волжском районе Самарской области пожар охватил двухквартирный жилой дом. К сожалению, пострадала маленькая девочка, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

— Сообщение о возгорании поступило в пятницу, 2 мая, в 15:42. В поселке Спутник на улице Павлоградской вспыхнул жилой дом. Горение распространилось на площади в 200 квадратных метров. Погибших нет. Пострадала 8-летняя девочка, — отметили в сообщении.

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. В 16:43 возгорание локализовали. На месте работали 53 специалиста и 17 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.