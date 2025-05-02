В Самарской области в крупном пожаре пострадала 8-летняя девочка

— Сообщение о возгорании поступило в пятницу, 2 мая, в 15:42. В поселке Спутник на улице Павлоградской вспыхнул жилой дом. Горение распространилось на площади в 200 квадратных метров. Погибших нет. Пострадала 8-летняя девочка, — отметили в сообщении.