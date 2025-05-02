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Самаркандский «рэпер» отправился на 15 суток ареста за уличный перформанс

Vaib.uz (Узбекистан. 2 мая). В соцсетях накануне появилось странное видео из Самарканда. На кадрах зафиксировано неадекватное поведение мужчины — он громко выкрикивал бессвязные фразы, ругался матом, пытался читать рэп и приставал к прохожим. Записи его «выступления» быстро разлетелись по соцсетям, вызвав волну недоумения.

Источник: Vaib.Uz

Правоохранители быстро установили личность нарушителя. Как сообщили в областном УВД, 34-летний житель Самарканда находился в состоянии алкогольного опьянения. Находясь на улице, он намеренно нарушал общественный порядок, кричал без причины, использовал нецензурные выражения.

Выяснилось также, что этот человек и ранее размещал в социальных сетях под вымышленным ником провокационные и нецензурные высказывания.

На допросе мужчина заявил: «В тот день я был пьян… немного пьян. Прошу прощения у всего народа. Обещаю — больше такого не будет.».

Суд признал его виновным в мелком хулиганстве по статье 183 Кодекса об административной ответственности и приговорил к 15 суткам административного ареста.