Самаркандский «рэпер» отправился на 15 суток ареста за уличный перформанс

Правоохранители быстро установили личность нарушителя. Как сообщили в областном УВД, 34-летний житель Самарканда находился в состоянии алкогольного опьянения. Находясь на улице, он намеренно нарушал общественный порядок, кричал без причины, использовал нецензурные выражения.
Выяснилось также, что этот человек и ранее размещал в социальных сетях под вымышленным ником провокационные и нецензурные высказывания.
На допросе мужчина заявил: «В тот день я был пьян… немного пьян. Прошу прощения у всего народа. Обещаю — больше такого не будет.».
Суд признал его виновным в мелком хулиганстве по статье 183 Кодекса об административной ответственности и приговорил к 15 суткам административного ареста.