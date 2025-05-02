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Во время сплава по Малому Инзеру попали в беду туристы из Москвы и Питера

Туристы из Москвы и Санкт-Петербурга едва не утонули в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 2 мая, сотрудники Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям оказали помощь группе туристов, перевернувшихся на байдарках во время сплава по реке Малый Инзер. Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел на участке «Айгирские пороги» в Белорецком районе.

Группа из пяти человек, состоящая из жителей Москвы и Санкт-Петербурга, начала маршрут от деревни Бердагулово. Во время прохождения сложного участка реки туристы не справились с сильным течением, в результате чего все три байдарки перевернулись, и люди оказались в холодной воде.

Дежурившие поблизости спасатели оперативно пришли на помощь. С помощью двухместного катамарана они подняли всех туристов из воды и доставили их к месту стоянки. Согласно данным экстренной службы, никто из участников сплава не пострадал.

В Госкомитете республики по ЧС напомнили, что большинство происшествий во время сплавов связано с несоблюдением мер безопасности. Специалисты призвали туристов тщательно готовиться к маршрутам, использовать соответствующую экипировку и не забывать, что горные реки представляют повышенную опасность.

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