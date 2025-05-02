Во время сплава по Малому Инзеру попали в беду туристы из Москвы и Питера

Группа из пяти человек, состоящая из жителей Москвы и Санкт-Петербурга, начала маршрут от деревни Бердагулово. Во время прохождения сложного участка реки туристы не справились с сильным течением, в результате чего все три байдарки перевернулись, и люди оказались в холодной воде.