В Уфе бывшие уголовники грабили прохожих на улице

Дежурному они рассказали, что на улице к ним подходили двое мужчин, с которыми у них завязывался конфликт. Один из парней применял силу и требовал отдать ему все самое ценное. Во дворе дома на ул. им. 50-летия Октября у 47-летнего уфимца злоумышленники забрали мобильный телефон, наушники и 2 тысячи рублей. А у 34-летнего уфимца на ул. Кирова преступники отняли сотовый телефон.