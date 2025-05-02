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В Уфе бывшие уголовники грабили прохожих на улице

В Уфе двое местных жителей с разницей в один час обратились в полицию с заявлениями о грабеже.

Дежурному они рассказали, что на улице к ним подходили двое мужчин, с которыми у них завязывался конфликт. Один из парней применял силу и требовал отдать ему все самое ценное. Во дворе дома на ул. им. 50-летия Октября у 47-летнего уфимца злоумышленники забрали мобильный телефон, наушники и 2 тысячи рублей. А у 34-летнего уфимца на ул. Кирова преступники отняли сотовый телефон.

Полицейские выяснили, что к грабежам могут быть причастны ранее судимые местные жители 32 и 33 лет. Их задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции.

Молодые люди признались в содеянном и сказали, что ограбили прохожих, потому что были пьяны. Телефоны и наушники вернули законным владельцам.