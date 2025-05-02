В Молдове ликвидировали банду налетчиков из 15 человек: Они наводили ужас на зажиточных европейцев — грабили дома и ювелирные магазины

Среди обвиняемых — 15 человек в возрасте от 24 до 64 лет, включая трёх женщин, одна из которых — близкая родственница одного из подозреваемых, на её имя были оформлены купленные на грязные деньги активы. По информации, полученной от стран ЕС через Европол и Интерпол, часть обвиняемых ранее уже отбывала наказания во Франции, Германии и Австрии за грабёж, кражи, разбой и подделку документов.