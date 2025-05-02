В Молдове ликвидировали банду налетчиков из 15 человек: Они наводили ужас на зажиточных европейцев — грабили дома и ювелирные магазины

В Молдове раскрыта банда, промышлявшая кражами по всей Европе.
На имущество 15 человек из Кишинева и Кагула, входящих в состав организованной преступной группы, наложен арест на сумму более 23,5 миллиона леев. По данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), им предъявлены обвинения в контрабанде и отмывании денег.
В марте и августе 2024 года члены группировки незаконно ввезли в Молдову большое количество ценностей, похищенных в период с 2017 года в домах и ювелирных магазинах Франции, Германии, Италии, Бельгии, Дании, Швеции, Швейцарии и Австрии. Среди украденного — кольца с драгоценными камнями, серьги, браслеты, цепочки, кулоны, монеты, камни разного размера, часы люкс-класса, оружие, велосипеды и другие предметы. Чтобы замести следы, они продавали эти вещи на чёрном рынке, а вырученные деньги отмывали через покупку недвижимости, автомобилей и другой дорогой собственности.
Среди обвиняемых — 15 человек в возрасте от 24 до 64 лет, включая трёх женщин, одна из которых — близкая родственница одного из подозреваемых, на её имя были оформлены купленные на грязные деньги активы. По информации, полученной от стран ЕС через Европол и Интерпол, часть обвиняемых ранее уже отбывала наказания во Франции, Германии и Австрии за грабёж, кражи, разбой и подделку документов.
Теперь, после того как по ходатайству прокуроров судья распорядился о наложении ареста на имущество, эти активы могут быть конфискованы в пользу государства после передачи уголовного дела в суд.
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