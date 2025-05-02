Сплав по Сакмаре для двух туристов едва не закончился гибелью

В Зилаирском районе Башкирии произошел инцидент с туристами на реке Сакмара. Как сообщает пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям, во время прохождения порога «Яман-Таш» перевернулся каяк, в результате чего два человека упали в воду.