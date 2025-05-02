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Сплав по Сакмаре для двух туристов едва не закончился гибелью

В Башкирии на реке Сакмара чуть не утонули два туриста.

Источник: Комсомольская правда

В Зилаирском районе Башкирии произошел инцидент с туристами на реке Сакмара. Как сообщает пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям, во время прохождения порога «Яман-Таш» перевернулся каяк, в результате чего два человека упали в воду.

На помощь пришли спасатели ГК ЧС. С помощью конца Александрова они извлекли туристов на берег.

— К счастью, благодаря профессиональным действиям спасателей удалось избежать трагедии! — заявили в экстренной службе.

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