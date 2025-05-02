На Бали произошло масштабное отключение электроэнергии

Вайан Деди Мулиарта, сотрудник ресторана в Нуса-Дуа, рассказал, что блэкаут привел к остановке работы заведения. «Мы потеряли электричество с 15:00 примерно до 16:30. Все, чем мы пользуемся, работает от электричества — от кухонного оборудования до кассовых систем», — сказал он.