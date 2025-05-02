На улице Октябрьской революции в Уфе вспыхнул пожар

Сегодня, 2 мая, в центре Уфы произошел пожар в неэксплуатируемом двухэтажном деревянном здании на улице Октябрьской революции. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
Возгорание случилось на первом этаже строения, на площади семи квадратных метров горел мусор. Огнеборцы справились с пламенем, предотвратить распространение огня специалистам удалось.
В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.