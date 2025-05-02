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На улице Октябрьской революции в Уфе вспыхнул пожар

В Уфе на улице Октябрьской революции загорелся двухэтажный дом.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 2 мая, в центре Уфы произошел пожар в неэксплуатируемом двухэтажном деревянном здании на улице Октябрьской революции. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Возгорание случилось на первом этаже строения, на площади семи квадратных метров горел мусор. Огнеборцы справились с пламенем, предотвратить распространение огня специалистам удалось.

В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

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