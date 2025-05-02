Восемь пожарных пострадали при атаке дронов ВСУ в российском городе

Днем 2 мая из-за ударов дронов ВСУ загорелась хозяйственная постройка в Никитовском районе. На место происшествия выехали спасатели, но украинская армия атаковала повторно, поэтому пожарным пришлось спрятаться в укрытие до момента, когда обстановка позволила эвакуироваться.
«Восемь сотрудников МЧС России доставлены с акубаротравмой в больницу. Поврежден штабной автомобиль», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
29 апреля глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины нанесли удар по Горловке с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
При ударе пострадали ребенок, пять жительниц Горловки, четыре мужчины и пять сотрудников МВД.