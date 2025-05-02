Джип наехал на людей в Штутгарте

Автомобиль Mercedes Gelandewagen врезался в людей в немецком Штутгарте. Три человека получили серьезные травмы, несколько других — легкие, передает T-online. Водитель задержан.
Tagesschau пишет, что пострадали восемь человек, у троих серьезные травмы. Bild в полиции сообщили, что точное число раненых еще не установлено.
Инцидент произошел возле трамвайной остановки, место аварии оцеплено, в полиции не исключили, что пострадавших может быть больше, пишет Focus. В спасательной службе заявили о «несчастном случае». Полиция также сообщила, что речь идет о ДТП, а не «нападении или умышленном деянии».
Наезд случился около 18:00 по местному времени (17:00 мск).
Штутгарт находится на юго-западе Германии, это столица земли Баден-Вюртемберг.
За последние месяцы в западных странах произошло несколько подобных инцидентов, в том числе не один — в Германии. 3 марта автомобиль въехал в толпу людей в городе Мангейм, который является вторым по величине городом Баден-Вюртемберга после Штутгарта. Погибли два человека.
Еще два наезда были зимой. 20 декабря в Магдебурге машина въехала в толпу на рождественской ярмарке, 13 февраля в Мюнхене — в протестующих. В Магдебурге погибли шесть человек, около 300 были ранены. В Мюнхене пострадали около 30 человек, погибших не было.
В Магдебурге водителем оказался беженец из Саудовской Аравии, который к моменту теракта жил в Германии почти 20 лет и работал врачом, а в Мюнхене — проситель убежища из Афганистана.