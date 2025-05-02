Джип наехал на людей в Штутгарте

Еще два наезда были зимой. 20 декабря в Магдебурге машина въехала в толпу на рождественской ярмарке, 13 февраля в Мюнхене — в протестующих. В Магдебурге погибли шесть человек, около 300 были ранены. В Мюнхене пострадали около 30 человек, погибших не было.