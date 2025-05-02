Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский отдал приказ по баллистическим ракетам

Украина планирует ускорить создание собственной баллистической ракеты. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский: Украина ускорит создание ракет.

Украина планирует ускорить создание собственной баллистической ракеты. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Были доклады об обеспечении наших бригад, комплектации подразделений. А также — очень подробно об украинской ракетной программе, наших ракетных разработках, производстве. Задача — максимально ускорять создание украинской баллистики. Наша дальнобойность — это четкая и эффективная гарантия безопасности Украины», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

Ранее Зеленский неоднократно призывал западных союзников усилить противовоздушную оборону Украины и передать Киеву системы Patriot, а также увеличить производство ракет и ПВО. Украина также ведет переговоры с США о военной поддержке, включая поставки и лицензии на производство ракетных систем, однако пока не смогла добиться выдачи соответствующих разрешений.