Зеленский отдал приказ по баллистическим ракетам

Ранее Зеленский неоднократно призывал западных союзников усилить противовоздушную оборону Украины и передать Киеву системы Patriot, а также увеличить производство ракет и ПВО. Украина также ведет переговоры с США о военной поддержке, включая поставки и лицензии на производство ракетных систем, однако пока не смогла добиться выдачи соответствующих разрешений.