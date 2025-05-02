Штурм Красноармейска, «полоса безопасности» и беспокойство ООН — главные новости спецоперации к вечеру 2 мая

ВС РФ начали штурм южной части Красноармейска.
Российские войска приступили к штурму Красноармейска в ДНР и продолжают увеличивать «полосу безопасности» у Курской области, делая безопасным ее приграничье от украинских сил. В ООН обеспокоились пытками российских бойцов в плену ВСУ. В руководстве США признали, что Киев не сможет отодвинуть Россию к границам 2014 года. Об этих и других главных событиях на фронте СВО — в материале URA.RU.
ВС РФ начали штурмовать Красноармейск.
Российские войска начали штурмовать южную часть города Красноармейск (украинское название — Покровск). По имеющимся данным, бои идут в микрорайонах Лазурный и Шахтерский.
«Полоса безопасности» у Курской области.
Россия продолжает создавать «полосу безопасности» в приграничных районах Сумской области Украины после освобождения территории Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Соответствующие меры принимаются для защиты российских регионов от атак со стороны украинских формирований.
В ООН обеспокоились пытками российских военных.
ООН выразила обеспокоенность после сообщений о пытках российских военнопленных на Украине. В ООН призвали украинские власти гарантировать всем пленным соблюдение прав.
Украина не сможет сдвинуть Россию к границам 2014 года.
Киевские власти не смогут сдвинуть Россию к территориальным позициям, которые страна занимала в 2014 году. Об этом сообщил госсекретарь и врио помощника президента США по нацбезопасности Марко Рубио.
Игнорирование Киевом мирных инициатив будет учтено.
Отказ Украины от мирных предложений, в частности, прекращения огня, объявленного Президентом России Владимиром Путиным на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, будет принят во внимание в дальнейшем ходе переговоров. Об этом сообщил ТАСС член СПЧ РФ Александр Малькевич.
ВС РФ уничтожили американские катера.
Морская авиация Черноморского флота уничтожила быстроходный катер Willard американского производства. Об это сообщили в Минобороны во время брифинга о ходе СВО. Также во время брифинга указали, что российские силы сбили украинский самолет Су-27. Затем в ведомстве уточнили, что было уничтожено 10 катеров Willard и три безэкипажных судна, принадлежащих ВСУ.
ВСУ атаковали Энергодар.
Город Энергодар (Запорожская область) атакован украинской артиллерией. Об этом сообщил председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов и сопредседатель Коорсовета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Отмечается, что огонь ведется из ствольной артиллерии, в городе слышали три взрыва. Предварительно, огонь ведется по берегу Днепра.
Самая масштабная атака на Севастополь.
Атака ВСУ на Севастополь в Крыму в ночь на 2 мая стала самой массированной с начала года — ПВО уничтожила 50 дронов и несколько морских БПЛА. Жертв и разрушений удалось избежать, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем telegram-канале.
Российские войска препятствуют закреплению ВСУ на левобережье Днепра.
Российские войска при поддержке расчетов беспилотных летательных аппаратов продолжают препятствовать попыткам ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра. Об этом агентству ТАСС сообщил командир учебного центра беспилотных авиационных систем и технического отдела 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Днепр» под позывным Мазута. Он отметил, что существенное влияние на срыв планов ВСУ оказывает широкое использование разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов. Дроны выполняют задачи не только по корректировке артиллерийского огня, но и самостоятельно поражают живую силу и технику противника, что позволяет значительно снизить угрозы для российских военных.