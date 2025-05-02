Штурм Красноармейска, «полоса безопасности» и беспокойство ООН — главные новости спецоперации к вечеру 2 мая

Российские войска приступили к штурму Красноармейска в ДНР и продолжают увеличивать полосу безопасности у Курской области, делая безопасным ее приграничье от украинских сил. В ООН обеспокоились пытками российских бойцов в плену ВСУ. В руководстве США признали, что Киев не сможет отодвинуть Россию к границам 2014 года. Об этих и других главных событиях на фронте СВО в материале URA.RU.