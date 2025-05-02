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До восьми выросло число пострадавших при наезде машины на людей в Штутгарте

Три человека находятся в тяжелом состоянии.

Число пострадавших при наезде автомобиля на людей на пешеходном переходе возле трамвайной остановки в Штутгарте выросло до восьми, передает местная полиция.

Уточняется, что три человека — в тяжелом состоянии.

«На данный момент в результате несчастного случая у станции Ольгек пострадали восемь человек, трое из них тяжело. По меньшей мере одному человеку требуется реанимация», — следует из сообщения в социальной сети X*.

Также отмечается, что, предварительно, ДТП — несчастный случай, а не предумышленное преступление.

Напомним, Mercedes G-класса влетел в пешеходов в Штутгарте в пятницу — 2 мая. Водитель был задержан.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.