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Два человека погибли при столкновении судна с нефтяной платформой в Перу

Военное судно столкнулось с нефтяной платформой.

Два человека погибли, один — пропал без вести при столкновении военного судна с нефтяной платформой компании Perenco в Перу, говорится в сообщении ВМС страны, опубликованном в социальной сети X*.

«Во время передвижения по реке Амазонка утром судно ВМС Ucayali столкнулось с речной платформой Manati, принадлежавшей компании Perenco, вблизи Напо», — следует из поста.

Уточняется, что на месте происшествия ведутся спасательные работы.

Ранее стало известно о наезде автомобиля на людей в Штутгарте, до восьми выросло число пострадавших.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.