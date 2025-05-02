Два человека погибли при столкновении судна с нефтяной платформой в Перу

Два человека погибли, один — пропал без вести при столкновении военного судна с нефтяной платформой компании Perenco в Перу, говорится в сообщении ВМС страны, опубликованном в социальной сети X*.
«Во время передвижения по реке Амазонка утром судно ВМС Ucayali столкнулось с речной платформой Manati, принадлежавшей компании Perenco, вблизи Напо», — следует из поста.
Уточняется, что на месте происшествия ведутся спасательные работы.
Ранее стало известно о наезде автомобиля на людей в Штутгарте, до восьми выросло число пострадавших.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.