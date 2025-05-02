МИД Польши: США теряют терпение по поводу российско-украинского конфликта

«Госсекретарь США Марко Рубио говорил нам и на министерской встрече в рамках НАТО, и в моей беседе с ним, что Соединенные Штаты теряют терпение от того, что отсутствует прогресс. Так называемые красные линии, позиции России и Украины настолько далеки, что пока не удастся их согласовать», — процитировал Сикорского телеканал Polsat.