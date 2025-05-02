МИД Польши: США теряют терпение по поводу российско-украинского конфликта

В Польше рассказали о реакции Вашингтона на затянувшийся конфликт.
США начинают терять терпение из-за отсутствия прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта. Так называемые красные линии между Москвой и Киевом остаются далеки. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
«Госсекретарь США Марко Рубио говорил нам и на министерской встрече в рамках НАТО, и в моей беседе с ним, что Соединенные Штаты теряют терпение от того, что отсутствует прогресс. Так называемые красные линии, позиции России и Украины настолько далеки, что пока не удастся их согласовать», — процитировал Сикорского телеканал Polsat.
Как сообщало URA.RU ранее, по мнению госсекретаря США Марко Рубио, Россия и Украина стали ближе в урегулировании украинского вопроса. Однако в переговорах вскоре потребуется «прорыв».
Тем временем, по сведениям агентства Bloomberg, американские чиновники разработали для президента США Дональда Трампа несколько вариантов усиления экономического давления на РФ в связи с продолжающимся конфликтом на Украине. Однако глава Соединенных Штатов пока не принял решения, поскольку дипломатические усилия продолжаются.