Власти Кубы займутся привлечением туристов из РФ

Ранее в России отмечался рост интереса к внутреннему туризму, особенно к арктическим регионам, где число бронирований выросло в несколько раз за 2024 год. Эксперты связывают это с желанием россиян открывать новые направления и необычные форматы отдыха. На этом фоне зарубежные направления, такие как Куба, стремятся повысить привлекательность для российских туристов, предлагая новые виды туризма и улучшая качество сервиса.