Власти Кубы займутся привлечением туристов из РФ

Трамп назначит нового советника.
Власти Кубы совместно с туроператорами работают над увеличением потока туристов из России, а также над диверсификацией и повышением качества туристического рынка для россиян. Об этом заявил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда.
«Мы работаем, чтобы привлечь больше туристов из России, сделать этот сектор более диверсифицированным, чтобы туристы приезжали сюда не только ради моря и пляжа», — сообщил министр. По его словам, власти республики сосредоточены на развитии новых направлений туризма — культурно-образовательного, медицинского и делового, чтобы привлечь в отрасль больше иностранных инвестиций.
Кроме того, министр подчеркнул, что в следующем году особое внимание будет уделяться повышению качества обслуживания, в том числе за счет обучения персонала русскому языку и привлечения к работе в туризме кубинской молодежи. Он добавил, что на Кубе уже работают школы, где обучают русскому языку для подготовки гидов.
Ранее в России отмечался рост интереса к внутреннему туризму, особенно к арктическим регионам, где число бронирований выросло в несколько раз за 2024 год. Эксперты связывают это с желанием россиян открывать новые направления и необычные форматы отдыха. На этом фоне зарубежные направления, такие как Куба, стремятся повысить привлекательность для российских туристов, предлагая новые виды туризма и улучшая качество сервиса.