В Херсонской области вандалы осквернили памятник Неизвестному Солдату

Ранее аналогичный случай вандализма произошел в Приморском крае, где неизвестные осквернили стелу возле памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Заводской. Тогда злоумышленники нанесли на монумент следы краски с символами, а местные власти пообещали оперативно очистить памятник и восстановить благоустройство территории.