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В Херсонской области вандалы осквернили памятник Неизвестному Солдату

В городе Таврийск Херсонской области вандалы осквернили памятник Неизвестному Солдату. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа города Новая Каховка.

Памятник Неизвестному солдату стоит во многих городах бывшего СССР.

В городе Таврийск Херсонской области вандалы осквернили памятник Неизвестному Солдату. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа города Новая Каховка.

«В городе Таврийск вандалы осквернили памятник», — говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что злоумышленники повредили тротуарную плитку рядом с памятником, а также сняли государственный триколор, Знамя Победы и флаг политической партии «Единая Россия».

Ранее аналогичный случай вандализма произошел в Приморском крае, где неизвестные осквернили стелу возле памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Заводской. Тогда злоумышленники нанесли на монумент следы краски с символами, а местные власти пообещали оперативно очистить памятник и восстановить благоустройство территории.